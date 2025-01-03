Aydın’a yerleşen yabancıların sayısı 2 yılda yüzde 15 azaldı

Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın’da, ikamet izni alan toplam 9 bin 518 yabancı yaşarken, son 2 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 15 azaldı.



31 Aralık 2022 verilerine göre 11 bin 234 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 26 Aralık 2024 verilerine göre 9 bin 518 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 15 oranında azalma yaşanırken, toplam bin 716 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın’dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 26 Aralık 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 56 bin 582 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.





