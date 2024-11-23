Aydın’a yılın ilk karı yağdı





Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kırsal Ericek Mahallesi’nde etkili oldu. Yaklaşık bin 200 rakımlı bölge, kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplanarak görsel bir şölen sundu. Ağaçlar, çatıların ve tarlaların üzerine düşen kar taneleri, bölgeyi adeta bir kış masalına dönüştürdü. Kısa sürede her tarafı beyaza bürüyen mahallede, vatandaşlar doğanın sunduğu bu nadir manzarayı izlerken, çocuklar ise kar topu oynayarak keyifli anlar geçirdi. Bu yılın ilk karı, Buharkent’in sakinlerine unutulmaz bir kış deneyimi yaşattı.