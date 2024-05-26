Aydıncık'ta balık çiftliği eylemi: Günlük 20 ton atık üretecek

Balıkesir’de koylarından sökülerek Mersin’in Aydıncık ve Anamur ilçeleri arasındaki sahil şeridine taşınmak istenen balık çiftlikleri "Günlük 20 ton atık üretilecek" ifadeleriyle protesto edildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koylarından sökülerek Mersin’in Aydıncık ve Anamur ilçeleri arasındaki sahil şeridine taşınmak istenen balık çiftlikleri protesto edildi. Protestoda, "Günlük 20 ton atık üretilecek. Deniz kirlenecek, sahiller tahrip olacak" ifadeleri kullanıldı.

Deniz turizmine zarar verdikleri gerekçesiyle Balıkesir’in Edremit ilçesi koylarından sökülerek Mersin’in Aydıncık ve Anamur ilçeleri arasındaki sahil şeridine taşınmak isteniyor. Konuyla ilgili karar 28 Mayıs’ta yapılacak olan İnceleme-Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının ardından belli olacak. Kritik toplantı öncesinde Aydıncıklılar eylemdeydi.

Aydıncık Balıkçı Barınağı tören alanında bir araya gelen bölge halkı, ilçeye kurulmak istenen balık çiftliklerine karşı ses yükseltti. Ellerinde ‘Aydıncık kafeslenemez’, ‘Başka Aydıncık yok’, ‘Turizm ve balık çiftliği bir arada olamaz’, ‘Aydıncık koyları peşkeş çekilemez’ yazılı dövizler taşıyan yurttaşlar ‘İşbirlikçi şirket Aydıncık’ı terk et’, ‘Balık çiftliği istemiyoruz’ şeklinde sloganlar attı.

Eylemde ‘Aydıncık’ta Balık Çiftliklerine ‘Hayır’ Bildirgesi’ni okuyan Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AGİKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şimşek, balık çiftliklerinin çevreye ve canlılara vereceği zararlara dikkat çekti.

“HALKIN SESİNE KULAK VERİN”

Yapılması planlanan balık çiftçilerinin hem sahilleri kirleteceği hem de turizmin geleceğine zarar vereceğini belirten Mustafa Şimşek, şunları söyledi: “Bizler sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, odalar, belediye ve siyasi parti ilçe teşkilatlarının temsilcileri ile muhtarlar olarak Aydıncık’ta Soğuksu Koyu girişinden başlayarak Gözce’ye kadar çok geniş bir sahada kurulması planlanan onlarca balık çiftliklerinin günlük 20 ton üzerinde yaratacağı atığın, kıyılarımızı kirleteceği ve sahillerimize yapacağı tahribat nedeniyle karşı çıkmaktayız. Çiftlik sahasındaki rüzgar ve akıntı hızları dikkate alındığında, bu kadar yoğun atığın çok kısa süre içerisinde sahil ve denizlerimizi kirleteceği, Aydıncık’ın turizm geleceğine zarar vereceği çok açıktır. Bakanlık yetkililerinden talebimiz; halkımızın sesine kulak verilmesi, İlçe turizmi geleceğine zarar verecek, denizlerimizi kirletecek, plajlarımızı kullanılamayacak hale getirecek, ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak olan balık çiftliklerinin kurulmasına yönelik hazırlanan ÇED Raporunun reddedilerek sürecin iptal edilmesidir”.

“YAŞANACAK BAŞKA BİR AYDINCIK YOK”

Balık çiftliklerinin kurulmasına sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, “Sesimizi çıkarmalıyız ki Aydıncık’ın sahipsiz olmadığını anlasınlar. Onlar geldiği sürece biz de burada olacağız. Bu çiftliklerin kurulmaması burada işletilmemesi için var gücümüzle savaşacağız. Bu memleketi biz miras almadık, sadece emanetçiyiz. Gelecek nesillere bu emaneti daha güzel bir şekilde aktarmak mecburiyetindeyiz. Yaşanacak başka bir Aydıncık yok. Sadece bu Aydıncık’ı daha iyi bir yer haline getirmemiz gerekiyor ki bizden sonraki nesillere yaşanabilir, güvenli, temiz bir Aydıncık bırakabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

FOK BALIKLARI DA TEHLİKEDE

Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan’da söz aldı. 15 yıldır mücadele ederek balık çiftliklerinin kurulmasına engel olduklarının ve engel olmak için de mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı: “Balıkesir Edremit’ten balık çiftliklerinin sökümü yapıldı. Oraya zarar verdiği için, turizmi bitirdiği için buralara taşınması planlanıyor. Deniz kirliliğinden kaynaklı her çeşit kimyasal ve dezenfektan malzemeler sahilleri kertilecek ve denize girmeyeceğiz. Yasayla korunan alanlardır buralar. Akdeniz Fok balıklarının da yaşam alanı burası, onlar da zarar görecektir. Artık burada denize giremeyeceğiz”

“ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Uluslararası kanunlarla korunan Göksu Deltası’nın da kurulması planlanan balık çiftlikleriyle zarar göreceğini belirten Aslan, şunları aktardı:

“Yasayla korunan alanlardır burası, hükümet buraya demiş ki Akdeniz Foklarının yaşam alanıdır. Göksu Deltası hemen az ileride ve uluslararası sözleşmeyle korunuyor. 20’ye yakın balık çiftliği kurulması planlanıyor. Denizi mahvedecek ve Göksu Deltası’na da zarar verecek. Bölgenin ekosistemi açısından önemlidir. Hepimiz itiraz ediyoruz balık çiftliklerini kurdurmayacağız, nasıl ki 2015 yılından günümüze kadar nasıl kurdurmadıysak bundan sonra da kurdurtmayacağız. Bölge halkı karşıdır ve karşı durmaya da devam edecektir. Şirketler zahmet etmesin buralara gelmek için. Hem demokratik hem hukuku mücadelemiz devam edecektir. Buradan bakanlığa seslenmek istiyorum. ÇED raporlarına bakanlık izin vermesin. Şirketler gelmesin. Etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Ayındıncık, Bozyazı ve Anamur halkı kararlı balık çiftliklerini kurdurtmayacağız”