Aydıncık’ta 225 adet keklik doğaya salındı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde 225 adet keklik doğayla buluştu.

Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu’nda doğal yaşamın desteklenmesi ve bölgedeki yaban hayvanı popülasyonunun artırılması amacıyla 225 adet keklik doğaya salındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan salınımda kekliklerin bölgedeki ekolojik dengeye katkı sağlaması ve biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olması hedefleniyor.