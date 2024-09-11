Aydın’da 1 haftada 12 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da çalışmalarına devam eden ekipler, gerçekleştirdikleri denetimler çerçevesinde 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheliyi yakaladı.

2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan çalışma ve uygulamalarda 12 bin 138 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 12 şüpheli şahıs yakalandı. 9 bin 826 araç sorgulanırken, 1 hacizli araç yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından 1 haftada 528 olaya müdahale edildi.

Yapılan uygulamalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 21 adet fişek, bin 416 paket gümrük kaçağı sigara ve 56 bin 520 adet makaron, 7 şahıstan toplam 23,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mobil PTS sistemi kontrollerinde ise 6 bin 611 araç sorgulandı.