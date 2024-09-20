Aydın’da 10 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranması olan ve hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile 2 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından aranması olan ve hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması olan ve hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile 6 bin 80 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, iftira suçundan aranması olan ve hakkında 6 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranması olan ve hakkında bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan aranması olan ve hakkında 4 bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması olan 2 şahıs, hırsızlık suçundan aranması olan 1 şahıs, ve özel belgede sahtecilik suçundan aranması olan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı.



Ayrıca yapılan çalışmalarda 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 127 fişek, 1 şahıstan 16,5 gram esrar, 2 şahıstan bir miktar metamfetamin ve 1 şahıstan da 12 adet uyarıcı hap ele geçirildi.