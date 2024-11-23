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Aydın’da 12 adet ruhsatsız tabanca geçirildi

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 14:11
  • Giriş: 23.11.2024 14:11
  • Güncelleme: 23.11.2024 14:11
Kaynak: İHA
Aydın’da 12 adet ruhsatsız tabanca geçirildi

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ruhsatsız 3’ü kurusıkı olmak üzere toplamda 12 adet tabanca ve 7 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarda; 3’ü kurusıkı olmak üzere toplamda 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 222 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli yakalanarak toplam 13 bin 164 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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