Aydın’da 12 adet ruhsatsız tabanca geçirildi

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ruhsatsız 3’ü kurusıkı olmak üzere toplamda 12 adet tabanca ve 7 adet av tüfeği ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarda; 3’ü kurusıkı olmak üzere toplamda 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 222 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli yakalanarak toplam 13 bin 164 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.