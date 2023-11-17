Aydın’da 2 kasten öldürme şüphelisi polis ekiplerince yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, son bir hafta içerisinde 2 kasten öldürme şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Orta Mahalle’de yapılan çalışmada 6 Kasım 2021 tarihinde annesi F.V.’yi silahla öldürmeye teşebbüs eden ve üstsoy akrabayı öldürmek dahil toplam 5 dosyadan 12 yıl hapis cezası ile aranan B.V. ve Efeler Mahallesi’nde yapılan çalışmada 8 Ekim 2018 tarihinde kız meselesi yüzünden tartıştığı R.Ç.’ye karşı kasten öldürmek suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan T.K. kıskıvrak yakalandı.

Her iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timlerince son günlerde yapılan çalışmalarda da; hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası ile aranan E.K. ile yine hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan T.Ş. ve yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.A.’nın da aralarında bulunduğu toplam 55 kişi yakalandı. Öte yandan, çalışmalar kapsamında 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 4 farklı şahıs da üzerlerinde değişik miktarlarda narkotik maddeler ile yakalandı.