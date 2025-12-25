Aydın’da 202 litre sahte içki ele geçirildi

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 202 litre sahte şarap ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kırsal Kızılcapınar Mahallesi’nde sahte alkol üretimi yapıldığını tespit etti. Belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekiplerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 202 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.M. (72) isimli şüpheli gözaltına alındı.

