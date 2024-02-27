Aydın’da 33 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheliyi yakalandı.



Denetimlerde 19-25 Şubat tarihleri arasında 15 bin 625 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 33 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde 1 hırsızlık şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan uygulamalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 3 şahıstan 7 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 1 gram esrar maddesi, 1 şahıstan 33 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Yapılan kontroller esnasında 8 bin 613 araç sorgulanırken, 1 aracın hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle de 5 bin 633 aracın sorgusu yapıldı.