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Aydın’da 33 aranan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 27.02.2024 15:04
  • Giriş: 27.02.2024 15:04
  • Güncelleme: 27.02.2024 15:04
Kaynak: İHA
Aydın’da 33 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheliyi yakalandı. 

Denetimlerde 19-25 Şubat tarihleri arasında 15 bin 625 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 33 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde 1 hırsızlık şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı. 

Yapılan uygulamalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 3 şahıstan 7 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 1 gram esrar maddesi, 1 şahıstan 33 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Yapılan kontroller esnasında 8 bin 613 araç sorgulanırken, 1 aracın hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle de 5 bin 633 aracın sorgusu yapıldı.

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