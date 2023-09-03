Aydın’da 5 uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde KOM ve Narkotik Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçtan 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren ekipler bir aracı takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Araç içerisindeki aramada 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Araçta bulunan M.M. ve B.K. ile konuyla ilgili Muğla’da da gerçekleştirilen operasyonda B.Y. gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.M. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.