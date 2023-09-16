Aydın’da barajlardaki su seviyesi düştü

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajlarda, doluluk oranı düşüşe geçti.

Sulama sezonunda sona gelinirken bazı barajlarda yüzde 50’ye yakın düşüş yaşandığı görüldü.



Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları son yılların en kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm verirken son 4 aydır etkili olan yaz yağmurları da adeta buhar olup uçtu.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da sulama sezonunda sona gelinirken, yeterli yağmurların olmaması sebebiyle tam dolmayan barajlarda kalan sularda da düşüş başladı.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre İkizdere Barajı’nda Temmuz ayında yüzde 20 olan doluluk oranı Eylül ayında yüzde 13’e düştü.

Karacasu Barajı’nda ise Temmuz ayında yüzde 84 olan doluluk oranı Eylül ayında yüzde 45’e düştü.