Aydın’da bir araçta 10 tabanca ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde narkotik ekipleri bir otomobil içinde 10 adet tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik takibe aldıkları bir aracı Germencik ilçesinde kıstırdı. Kovalamaca sonucunda yakalanan araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

10 adet tabanca ve 10 şarjör aracın arka koltuğunda saklanmış şekilde bulundu. Araçta bulunan A.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.