Aydın’da bir gün arayla sıcaklıklar 10 derece düşecek

Aydın’da Pazar günü mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, Pazartesi yağışla birlikte 10 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son teorolojik değerlendirmelere göre; yerde ve atmosferin üst kesimlerinde güneyli rüzgarların taşıdığı sıcak hava nedeniyle hafta sonu (24.05.2025 ve 25.05.2025) hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 8-10 C üzerine çıkacağı, ayrıca mevcut meteorolojik şartlar nedeniyle 24.05.2025 Cumartesi gününden itibaren Afrika üzerinden sahra tozu taşınımı olacağı tahmin edilmektedir. 25.05.2025 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerden başlayarak yağışlı havanın etkisine girmesiyle birlikte yağışın ilk saatlerinde çamur yağışı şeklinde olacağı ve aralıklarla yağış geçişlerinin bölgemizde önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği tahmin edilmektedir. 26.05.2025 Pazartesi gününden itibaren yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 8-12 C azalarak mevsim normallerinin 2-4 C altına düşeceği beklenmektedir" denildi.