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Aydın’da bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 29 yaşındaki bir kadın evinde iple tavana asılı halde ölü olarak bulundu.

Ajans Haberleri
  • 19.10.2024 23:34
  • Giriş: 19.10.2024 23:34
  • Güncelleme: 19.10.2024 23:34
Kaynak: İHA
Aydın’da bir kadın evinde ölü bulundu


Olay, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gözde A. isimli genç kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda kadın, iple tavana asılı halde bulundu. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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