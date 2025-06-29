Aydın’da ‘çakar’ kullanan araca 138 bin TL ceza kesildi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, Trafik Jandarması ve Koçarlı Merkez Karakolu ekipleri tarafından yürütülen trafik denetiminde mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan bir sürücüye 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.



Olay, 29 Haziran 2025 günü saat 02.15 sıralarında gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Denetim esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemleri (çakar lamba) bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı ekipman kullanan sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan sürücüye 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.



