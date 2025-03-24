Aydın’da ekinler kuraklık nedeniyle boy vermeden sararmaya başladı

Aydın’da bu yıl kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde ciddi sorunlar baş göstermeye başlarken, ekili alanlarda yaşanan su sıkıntısı ve kuraklığın etkisiyle ekinler boy veremeden sararmaya başladı.



Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan, zeytin, incir, pamuk ve kestane gibi ürünlerin üretildiği Aydın’da kuraklık etkisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Henüz Mart ayında olmamıza rağmen yağmura hasret günlerin yaşandığı Aydın’da sıkıntının giderek arttığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda barajların taşma riski nedeniyle il genelindeki barajlarının kapaklarının güvenlik için açık tutulduğu Aydın’da bu yıl barajlarda su seviyesi yükselmediği gibi Menderes Nehri de kurumaya yüz tuttu. Çiftçiler, sulama yapacak su bulmakta zorlanırken, toprağın kuruması nedeniyle ekinler boy vermeden kurumaya yüz tuttu.