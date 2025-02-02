Aydın’da en düşük çay fiyatı 13,5 TL oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde geleneksel içeceklerden olan çaya zam gelirken, çay ocaklarında 13,5 TL olan çay, kahvehanelerde 15 TL oldu.

Günlük yaşantının vazgeçilmezlerinden olan çaya bu hafta itibariyle yeni bir zam geldi. Aydın’ın Efeler ilçesinde Kahveciler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat listesi çay ocağı ve kahvehane işletmelerine teslim edildi. Bugüne kadar çay ocaklarında 9 TL’ye satılan çay, 13,5 TL, kahvehanelerde 10 TL’ye satılan çay ise 15 TL oldu. Yine vazgeçilmez lezzetlerden olan Türk Kahvesi ise 40 TL oldu.