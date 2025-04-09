Aydın’da ev yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bir kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, bir kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.