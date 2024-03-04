Aydın’da fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."