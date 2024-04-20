Aydın’da gök gürültülü yağmur etkisini sürdürecek

Aydın’da dün geceden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gün boyunca etkisini sürdürecek.



Aydın’da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, dün gece itibariyle il genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Gece boyunca etkisini sürdüren yağışların, gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün gün boyunca gök gürültü sağanak yağış olması beklenirken, yağışın akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde 19 derece olması beklenirken, 21 Nisan Pazar günü de hava sıcaklığı 25 derece olacak.