Aydın’da hava sıcaklığı 43 dereceye çıktı

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Aydın’da Kent Meydanı boş kaldı. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alana kaçtı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kent Meydanında bulunan termometre 43 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle kent meydanı boş kalırken vatandaşlar gölgelik alana kaçtı.

Vatandaşlar, kar helvası tüketerek serinlemeye çalıştı. Aydın’ın bugün çok sıcak olduğunu kaydeden Avukat Cennet Ceyda Boğa, “Olabildiğince dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Fakat işimiz olduğunda dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama elimizde mutlaka suyumuz olmadı aksi taktirde bu sıcaklardan kötü etkilenebiliriz” dedi.





Aydın’da 15 yıldır yaşayan emekli Ali Karahan, ilk kez Aydın’ın bu kadar çok sıcak olduğunu ifade etti.

Karahan, “Haziranda sıcaklar başladı. Haziran ve Temmuz sıcak geçiyor. Ağustos ayının da sıcak olacağı söyleniyor. Kavrulduk” diye konuştu.

Aydın’da okuyan üniversite öğrencisi İrem Delice, “Aydın’da bugün hava sıcaklığı 43 derece. Çok sıcak ve bunaltıcı bir hava var. Mecbur kalmadıkça evlerden çıkmamaya çalışıyoruz. Bol bol su tüketiyoruz” dedi.