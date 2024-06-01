Aydın’da hava sıcaklıkları 40 dereceyi görecek

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, en yüksek sıcaklığın 41 derece olacağı tahmin ediliyor.



Son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyreden Aydın genelinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artacağı belirtilirken, Aydın’da en yüksek hava sıcaklığı, 2 Haziran Pazar gününden itibaren 40 derecenin üzerine çıkacak.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 2 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 21, en yüksek 40 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 3 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 41 derece olacak. Kentte gün boyunca Az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 4 Haziran Salı günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 41 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 5 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 39 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.