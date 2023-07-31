Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkarak artması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kademeli olarak artmaya devam ederek, önümüzdeki hafta başına kadar bölgemizin orta ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, kuzey kesimlerinde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.