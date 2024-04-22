Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcakları yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.



Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Aydın genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta boyunca Aydın başta olmak üzere İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki iki gün boyunca Aydın’da en yüksek hava sıcaklıkların 29 ila 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada “Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ve Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.