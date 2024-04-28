Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’ın, yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlaması beklenirken, en yüksek sıcaklığının 32 derece olacağı tahmin ediliyor.



Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarını, il genelinde 29 Nisan 2024 Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlayacak olan Aydın’da en yüksek hava sıcaklığı, 30 Nisan Salı ve 1 Mayıs Çarşamba günü 32 derece olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 29 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 30 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak.

30 Nisan Salı günü hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 32 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğusu puslu yer yer kısa süreli sisli hava hakim olacak. 1 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 32 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğusu puslu yer yer kısa süreli sisli hava hakim olacak. 2 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 30 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak.



Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.