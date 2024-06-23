Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, en yüksek sıcaklığının 43 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının il genelinde 43 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 24 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 41 derece olacak. 25 Haziran Salı günü hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 41 derece olacak. 26 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 24, en yüksek 43 derece olacak. 27 Haziran Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 24, en yüksek 42 derece olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.