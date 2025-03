Aydın’da hava sıcaklıkları azalacak

Aydın’da son meteorolojik değerlendirmelere göre Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında 10 ile 15 derece düşüş yaşanması bekleniyor.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Bölgemizin 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının Salı günü bölgemizin kuzey kesimlerinde, Çarşamba günü bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10 C ilâ 15 C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, bölgemiz genelinde 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenmektedir. 18-19 Mart 2025 (Salı ve Çarşamba) bölgemizde görülecek olan yağışların yağmur ve sağanak, bölgemizin iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normallerinin 10 C derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerimizde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. İl merkezlerimizde, 18 Mart 2025 Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının İzmir’de 3, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’de 1 (C) ye kadar düşmesi beklenmektedir" denildi.