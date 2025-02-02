Aydın’da hava yeni haftada parçalı bulutlu geçecek

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren il genelinde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada da mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde gün içinde 11 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu bir havanın hakim olacağı Aydın’da yer yer sağanak yağışın da etkili olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığı 5 Şubat Çarşamba günü 11 derece olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 3 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 18 derece olacak. 4 Şubat Salı günü hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 16 derece olacak. 5 Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 11 derece olacak. 6 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 11 derece olacak.