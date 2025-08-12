Aydın’da hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da termometreler 43 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye yaklaştı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 36,6 derece olan Aydın’da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye yaklaştığı il genelinde, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerine düşeceği tahmin edilirken, birçok vatandaş da yakıcı şekilde hissedilen güneşten kendi imkanları ile korunmaya çalıştı. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.