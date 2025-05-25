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Aydın’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 17:57
  • Giriş: 25.05.2025 17:57
  • Güncelleme: 25.05.2025 17:57
Kaynak: DHA
Aydın’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00'da İzmir Bulvarı üzerinde 3. Sanayi Sitesi'nin önünde meydana geldi. Selman A.'nın (18) kullandığı 45 ALT 136 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, Mehmet K. idaresindeki 09 AOZ 808 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Selman A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera. Mert CONA / İZMİR, DHA

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