Aydın’da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatleri sırasında Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi.

N.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, kazada yaralanan sürücü N.A. ve yolcu konumunda bulunan H.Ö. ile G.A.’yı kendi imkanlarıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.