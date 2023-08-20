Aydın’da kısa süreli sağanak yağışlar görülecek

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren merkez çevresi ve doğu ilçelerinde kısa süreli sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.



Meteoroloji verilerine göre, bugün Aydın’da havanın öğlen saatlerine kadar parçalı az bulutlu akşam saatlerinde ise “Az Bulutlu, Merkez Çevreleri ve Doğusu Parçalı Bulutlu Kısa Süreli ve Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı” olması bekleniyor.

Kısa süreli sağanak yağışlı havanın yarından itibaren hafta boyunca aralıklarla yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise 39-40 derece bandında mevsim normallerinin üstünde olacağı belirtildi.