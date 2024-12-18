Aydın’da konut satışları yüzde 6 arttı

Aydın’da 2024 yılında konut satışları yüzde 6 artarak 25 bin 100 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ile Kasım ayı arasını kapsayan 2024 yılı Konut Satış İstatistikleri’ni yayımladı. Bu kapsamda 2024 yılında Aydın genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 6 arttı. 2023 yılı Ocak, Kasım ayları arasındaki toplam konut satışı sayısı 23 bin 650 olurken, 2024 yılında bu sayı 25 bin 100 oldu. 11 aylık süreçte en fazla satış, 3 bin 70 konut satışı ile Ekim ayında gerçekleşti. Aydın genelinde Ocak ayında bin 444, Şubat ayında bin 941, Mart ayında 2 bin 198, Nisan ayında, bin 707, Mayıs ayında 2 bin 100, Haziran ayında bin 610, Temmuz ayında 2 bin 661, Ağustos ayında 2 bin 990, Eylül ayında 2 bin 676, Ekim ayında 3 bin 70, Kasım ayında ise 2 bin 703 konut satışı yapıldı.

YABANCILARIN TERCİHİ TEMMUZ AYI OLDU

Aydın genelinde 2024 yılında yabancılara yapılan konut satışı toplam 351 olurken, en fazla satış Temmuz ayında yapıldı. Ocak ayında 17, Şubat ayında 24, Mart ayında 22, Nisan ayında 40, Mayıs ayında 31, Haziran ayında 19, Temmuz ayında 51, Ağustos ayında 41, Eylül ayında 36, Ekim ayında 37, Kasım ayında ise 33 konutun yabancılara satışı gerçekleştirildi.