Aydın’da madene yine vize

Ebru ÇELİK

Tarım ve mera alanlarını bir bir maden projelerine terk eden Aydın’da yeni bir doğa tahribatının önü açıldı. Toros Orman Ürünleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Dömen mevkiinde yapmayı planladığı Kayrak Taşı Ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “ÇED gerekli değildir” kararı aldı.

MÜDÜRLÜK UYARDI

Hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasında, proje sahasının orman ve mera vasfında olduğu, en yakın yerleşime ise yalnızca 520 metre mesafede bulunduğu açıkça belirtildi. Üstelik proje alanında dere yatakları, içme suyu hattı ve yeraltı sularını toplayan kaptaj da bulunuyor. Buna rağmen şirketin talebi Bakanlık tarafından onaylandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, alanın 2. ve 3. kapalı verimli Devlet Ormanı olduğunu belirterek projeye “uygulanması uygun değildir” görüşü vermişti. Ancak bakanlık bu görüşü de görmezden geldi.

ÇED raporuna göre ruhsat alanı 100 hektar büyüklüğünde. ÇED alanı 2,74 hektar, ocak alanı 2,425 hektar, pasa stok alanı 2 bin 500 metrekare, bitkisel toprak alanı 500 metrekare, fosseptik alanı 20 metrekare, geçici depolama alanı 30 metrekare ve prefabrik şantiye alanı ise 100 metrekare olarak dosyada yer aldı. Uzmanlar, yeraltı suyu açısından hidrojeolojik verilerin eksik bırakıldığını, projenin Karaboluk, Fırın ve Şeytan dereleri ile sondaj kuyuları ve içme suyu hatlarına büyük risk taşıdığını belirtti.

YENİ PROJELER SIRADA

Diğer yandan yalnızca bu proje değil, 2025 Eylül ayında Aydın genelinde farklı enerji ve maden yatırımları için de süreçler işletildi:

• Didim (Yenihisar) ilçesinde Karia Jeotermal Enerji A.Ş., sondaja dayalı jeotermal kaynak arama projesi için ÇED sürecini başlattı.

• Bozdoğan’da Depower Enerji Üretim Ltd. Şti., 10 MWe kapasiteli depolamalı güneş enerji santrali için İDK sürecine girdi.

• Efeler’de KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik A.Ş., AK-4 kuyusunda jeotermal kaynak arama sondajı için ÇED sürecini başlattı.

∗∗∗

ORDU’NUN DÖRT BİR YANI ŞİRKETLERİN KISKACINDA

Ordu'nun Gölköy, Mesudiye, Ulubey ve Kabadüz ilçelerinde, Favori Metal Madencilik şirketinin 4'üncü Grup Maden açması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Maden bölgelerinde orman ve fındık bahçeleri bulunuyor. MA'nın haberine göre; Gölköy ilçesine bağlı Kozören Mahallesi'nde planlanan maden 12,68 hektarlık alanı kapsarken, yıllık 3 bin metreküp kazı yapılacak. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan maden sahası, Kozören Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Emirler Yaylası'nda bulunuyor. En yakın yerleşim yeri ise 225 metre uzaklıkta yer alıyor. Maden sahası, çevre düzeni planı verilerine göre “orman alanı”, kadastro verilerine göre ise “orman ve yaylak alanı.” Maden sahasının 55 metre uzaklığında küçük su kaynakları geçiyor. Mesudiye ilçesine bağlı Darıcabaşı Mahallesi'nde açılmak istenen maden 18,34 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bölgede yıllık 3 bin metreküp kazı yapılacak. Maden sahası, çevre düzeni planı ve meşçere haritası verilerinde proje alanı “orman”, kadastro verilerinde “orman ve fındık bahçesi/şahıs arazisi” olarak yer alıyor.