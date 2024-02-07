Aydın’da metruk binada yangın

Aydın’ın Efeler ilçesinde metruk binada çıkan yangın panikleyen mahalleyi, sokağa döktü.



Yangın, Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın çatısından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Çevre evlerde oturan vatandaşlar panikleyip kendilerini sokağa atarken, itfaiye ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken mahalle sakinleri çalışmaları merakla izledi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.