Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting meydanında Çerçioğlu'na tepki pankartları

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlayan mitingler devam ediyor.

Bu kapsamda 47’nci miting, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AKP'ye geçmesinin ardından Aydın’da gerçekleştirilecek. Bugün saat 20.00’de CHP lideri Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak miting öncesi Atatürk Kent Meydanı’nda hazırlıklar devam ediyor.

Miting alanında Çerçioğlu’nun AKP'ye geçmesine tepki olarak çok sayıda pankart asıldı. Meydanda “344.003 kez haram olsun”, “Efeler yedi düvele başkaldırır; yalnızca zeybek oynarken diz çöker”, “Ferdi Zeyrek’i unutmayacağız”, “Aydın iradesine sahip çıkıyor”, “Mesele hem rant hem jant”, “Efe korkuyla boyun eğen değil, namerde başkaldıran yiğitlerin adıdır”, “İhanete geçit yok, Aydın halkı burada”, “Borsada ismim Jantsa, aklım fikrim sarayda” ve “Halktan aldın saraya sattın” yazılı pankartlar dikkati çekti.