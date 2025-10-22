Aydın’da okul kantininde çıkan yangın söndürüldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ortaokulunun kantininde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kantinde zarar meydana gelirken, dumandan etkilenen 1 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatleri sıralarında Beşeylül Ortaokulu’nun kantininde henüz bilinmeyen nedenle dolayı çıktı.

Kantinden yayılan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler okulun diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye personeli Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.