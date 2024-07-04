Aydın’da ormanda 5 ayrı yere düşen yıldırım yangılara neden oldu

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, sağanak yağmur ile birlikte ormanda 5 ayrı noktaya düşen yıldırım yangınlara neden oldu. Yangınlardan 4’ü, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, 1’ini söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Bozdoğan’da saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Yağmurla birlikte ormandaki 5 ayrı noktaya yıldırım düştü. Yıldırım düşen yerlerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine Aydın Orman İşletme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangınlardan 4’ü kontrol altına alınırken, 1’inin ise söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.