Aydın’da otobüs şoförü Heimlich manevrası ile hayat kurtardı; o anlar kamerada

Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, belediye otobüsü şoförü Lütfi Şahin, küçük dilinin boğazını tıkamasıyla nefessiz kalan yolcusu emekli öğretmen Ali Ballıoğlu'nu (79) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar otobüsün kamerasına anbean yansıdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi ile Otogar arasında sefer yapan 102 numaralı 'sarı otobüste' yolculuk yapan emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ali Ballıoğlu, küçük dilinin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Ballıoğlu, durumu otobüsün şoförü Lütfi Şahin'e işaret ederek, yardım istedi. Şahin otobüsü durdurup, Ballıoğlu'na Heimlich manevrası uyguladı. Ballıoğlu, yapılan bu müdahaleyle kurtarılırken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

'HASTANEYE GÖTÜRMEYİ TEKLİF ETTİM AMA İSTEMEDİ'

10 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Lütfi Şahin, yaşanan olayı şöyle anlattı:

Yolculuk sırasında bir yolcumuz önce öksürmeye başladı. Ardından nefesiz kaldı. Yolcu yanıma geldiğinde bir şey olduğunu fark ettim Zaten, nefes alamıyordu. Hemen durup Heimlich manevrası yaparak kendisine müdahale ettim. Nefesini geri getirdik, mutlu olduk. Kendisinin durumu iyiydi, hastaneye götürmeyi teklif ettim ama istemedi. Nefesi yerine gelince rahatladı. Bizim artık Aydınlı vatandaşlarla bağlarımız gerçekten kuvvetlendi. İyisiyle kötüsüyle hepsiyle artık bir aile, bir akraba, bir eş dost gibi olduk. Ailemiz gibi gördüğümüz için hemen müdahale etmeye kalktık, vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'KÜÇÜK DİLİM SOLUNUMU TIKADI'

Hayatını kurtaran otobüs şoförüne teşekkür eden Ali Ballıoğlu, "Otobüsüte şoförün arkasındaki koltuklardan birinde oturuyordum. Başım döndü. Ön koltuk boşalınca oraya geçtim. Otobüstekileri rahatsız etmemek için elimi kapatıp, hafif bir şekilde öksürmek istedim. Ağzımı kapatmamla küçük dilim akciğerlere giden yolu, yani solunumu tıkadı. Kedi gibi hırıltı çıkarmaya başladım. Baktım olmayacak şoföre işaret ettim. Otobüsü durdurup, yanıma gelerek Heimlich manevrası yaptı" diye konuştu.

BENZER VAKA 4 YIL ÖNCE DE YAŞANMIŞ VE YİNE OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTARMIŞ

Otobüs şoförünün Heimlich manevrasıyla kurtulan Ali Ballıoğlu'nun, 4 yıl önce de benzer bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Ballıoğlu'nun yine belediye otobüsünde öksürük tutması üzerine diğer yolcuların verdiği suyu içerken boğazına takılması nedeniyle rahatsızlandığı, ve yine o dönem de otobüs şoförü tarafından Hemlich manevrasıyla kurtarıldığı öğrenildi.

