Aydın’da otomobil durağa daldı: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobilin durakta bekleyen yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ata Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. idaresindeki 10 HN 614 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa daldı. Durakta otobüs bekleyen E.D. ve B.S.A. isimli şahıslara çarpan otomobil, elektrik trafosuna çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile durakta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazada araçtan fırlayan parçalar nedeniyle 2 otomobil de de maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.