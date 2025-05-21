Aydın’da otomobil küle döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında otomobil küle döndü.

Yangın sabah saatlerinde ADÜ Varyant yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 EL 168 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören araç sürücüsü otomobilini kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobili saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil küle dönerek kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.