Aydın’da otomobil yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.



Yangın sabah saatlerinde Batı Gazi Bulvarı üzerinde Halide Hatun İlkokulu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 NA 886 plakalı otomobilin motor kaputundan hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobil sürücüsü aracını kenara çekerek bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.