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Aydın’da otomobil yangını

Ajans Haberleri
  • 31.10.2024 09:30
  • Giriş: 31.10.2024 09:30
  • Güncelleme: 31.10.2024 09:30
Kaynak: İHA
Aydın’da otomobil yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobilde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Müze Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 09 ADF 14 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobil sürücüsü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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