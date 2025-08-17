Aydın’da Özlem Çerçioğlu’na vatandaşların tepkisi sürüyor: “Halktan aldığın yüzde 60 oya nasıl hainlik yaparsın”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanı seçildiği CHP'den istifa edip AKP'ye geçmesine tepkiler devam ediyor.

CHP, yarın Aydın'da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 47’ncisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Miting nedeniyle Aydın’a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’ya, Çerçioğlu'na duyduğu tepkiyi ifade eden bir vatandaş, “Bu, düpedüz katliamdır” dedi. Çerçioğlu’nun belediye başkanlığı koltuğunu hak etmediğini söyleyen bir vatandaş, “Bir haftadır kin kusuyorum. Bir haftadır ne yatabiliyorum, ne uyuyabiliyorum. Bu, düpedüz katliamdır. Bu, Aydın’da yüzde 60 oy alan bir insanın CHP’ye kazık atmasıdır. Aydın halkı, bu kadını belediye binasından sokmasın çünkü hak etmiyor o koltuğu. Karşımda görsem kavga edecek durumdayım. Halktan aldığın yüzde 60 oya nasıl hainlik yaparsın! İstifa et bağımsız kal. Bu şekilde kazık atma. Senin suçun varsa çıksın ortaya. Nereden baksanız 40 kişi yatıyor cezaevinde, suçsuz yere” diye konuştu.

“ÇALDI GÖTÜRDÜ OYUMU”

Oyunun çalındığını söyleyen Selahattin Eybek de “Benim reyimi çaldı gitti. Çaldı götürdü oyumu. Çok kızgınım. Yarın CHP’nin mitinge katılacağım. Tüm arkadaşlarımızla buradayız” dedi.

“OYUMU HELAL ETMİYORUM”

Seçimlerde Çerçioğlu’na oy verdiğini belirten bir başka vatandaş da “Ben Özlem Çerçioğlu’na oy vermiştim. Zehir zıkkım, zemberek olsun. Ben oyumu helal etmiyorum. Yarın CHP’nin mitingine katılacağım. En büyük hatayı yapan Özlem Çerçioğlu’nun kendisi” ifadelerini kullandı.

“BENİM OYUMLA GİTTİ ORAYA”

Ziya Yavuz isimli vatandaş da “Çerçioğlu, ayıp etmiştir. Ayıptan daha da büyük bir şey. Benim oyumla gitti oraya, sonra başka partiye geçti. Ben hakkımı helal etmiyorum. Son derece kızgınım. Çok ayıp etti. Böyle bir şey olur mu. Bu yüzden yarın CHP’nin mitingine katılacağım. Özgür Özel işini biliyor. O işini yapacaktır" şeklinde konuştu.