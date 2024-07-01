Aydın’da pamuk üreticileri su sıkıntısına dikkat çekti

Ülkenin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’da hasat için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden pamuk üreticisi Ünver Akar, pamuğun bu sene iyi olduğunu ancak en büyük sorunlarının su sıkıntısı olduğunu belirtti.



Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuk, bu sezon rekolte açısından üreticilerin beklentilerini yükseltirken, yaşanan kuraklık ise endişe veriyor.

Aydın genelinde yaşanan kuraklığa rağmen pamuktan istedikleri verimi alacaklarını tahmin eden üreticiler, pamuğun rekolte yönünden altın yıllarından birisinin olmasını beklediklerini ancak geçen seneki düşük fiyatlardan dolayı bu yılki fiyatların belirsizliğini merakla beklediklerini söyledi.



Pamuğun bu yıl 30 TL’nin altına düşmemesi gerektiğini ifade eden pamuk üreticilerinden Ünver Akar; “Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle sulama birlikleri iki kat su verdi. Biz gecemizi gündüzümüze kattık, mahsulümüzü ürettik, bu hale getirdik. Çok şükür şu an pamuk iyi ama fiyatlar belirsiz. Bu yıl en büyük sıkıntımız su sorunu oldu. Kıt kanaat sulamamızı yapıyoruz. Şimdi de gübreleme işlemlerimizi yapıyoruz. Geçen sene birçok üretici pamuğunu depolara koymak zorunda kaldı. Bu yıl fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Gübre ve ilaç pahalı, kuraklık da etkiliyor. Geçen yıl 30 TL’ye sattık pamuklarımızı. Bu yıl fiyatların 30 TL’nin altına inmemesi gerekiyor. 30 lira bile kurtarmıyor şuan ama en kötü ihtimalle geçen seneki rakamın altında kalmamalı. Ama Aydın genelinde en büyük sıkıntımız su” dedi.