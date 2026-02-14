Aydın’da sağanak yağış: Dereler taştı, 9 ev tahliye edildi

Aydın'da etkili olan yağışlarına ardından derelerin taşması sonucu 9 ev tahliye edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmurdan dolayı taşan dereler nedeniyle 9 ev tahliye edildi.

Etkili olan sağanak nedeniyle, İncirliova’nın kırsal Eğrek Mahallesi Çay mevkisinde dere taştı.

Derenin taşmasıyla çevredeki yerleşim alanları için risk oluştu. Bölgede oluşan risklere karşı önlemler aldındı.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu bölgede olası bir olumsuzluğa karşı incelemelerde bulundu.

9 EV TAHLİYE EDİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi ekipleri, dere kenarına yakın ve risk altında bulunan evleri tek tek kontrol ederek 9 haneyi güvenli şekilde tahliye etti.

Dere üzerindeki köprüde ise güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Eğrek ve İsafakılar mahallelerine ulaşımı sağlayan yol, tedbir amaçlı olarak çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev yapacağını duyurdu.