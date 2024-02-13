Aydın’da sağanak yağış etkili oluyor

Aydın’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sağanak yağış Aydın genelinde etkisini göstermeye başladı.

Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken. Yağış nedeniyle il merkezinde trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer, sürücüleri ani sel ve su birikintilerine karşı dikkatli olmalarını konusunda uyardı. Meteoroloji’den yapılan bilgilendirmelerde, yağışın gün boyu devam edeceği belirtilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.