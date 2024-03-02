Aydın’da sağanak yağış etkili oluyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kaçamadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji’den yapılan bilgilendirmelerde, yağışın gün boyu devam edeceği kaydedilirken vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.