Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 27 mahalle karantinaya alındı

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde şap hastalığı nedeniyle 27 mahalle karantinaya alındı.

Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı görüldü.

Hastalık nedeniyle Kuyucak ve Nazilli'ye bağlı 27 Mahalle karantinaya alındı, hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.

Kuyucak İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz Çobanisa Mahallesi'nde Şap hastalığı çıkmış olup, hastalıkla mücadele kapsamında Çobanisa, Çamdibi,Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve Merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır. Yetiştiricilerimize ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşlara duyurulur" denildi.

Karantina, son hasta hayvan iyileştikten 30 gün sonra kaldırılacak.